Nordostschweizer Jodlerfest, 21.-23. Juni in Winterthur

Die Stadt-Jodler Dietikon qualifizieren sich fürs Eidg. Jodlerfest 2020 in Basel

-km- Mit der Note 2, also einem «Gut» erfüllten die Stadt-Jodler Dietikon am Nordostschweizer Jodlerfest in Winterthur die Qualifikationsvorgabe fürs Eidgenössiche.

Ihr Vortrag, das gefällige «Tanzliedli» von Emil Wallimann im lüpfigen Walzertakt komponiert, vermochte die strenge Jury zu überzeugen.

Ebenfalls eine 2 erhielten unsere Jodlerinnen Anita Laube und Renate Weingart für ihren Duett-Vortrag, «S’ alte Lied» von Willi Valotti, sowie Anita Laube für Ihren Solovortrag «E heiteri Seel» von Marie-Therese von Gunten

Somit werden die Stadt-Jodler vom 26. - 28. Juni 2020 als Chor und mit ihren Kleinformationen am Eidg. Jodlerfest in Basel vertreten sein. Wir freuen uns jetzt schon riesig.

Für uns ein grosser Erfolg! So wussten wir doch im letzten Herbst, nach dem Weggang unserer Dirigentin, einer Jodlerin und einigen Sängern nicht, ob wir überhaupt in der Lage sein werden, nach Winterthur zu fahren. Durch die grossen Bemühungen von allen Stadt-Jodlern und dem ad-interim Einsatz von Elisabeth Walther als Dirigentin, haben wir diese Klippe umschifft und wir können sagen, die Stadt-Jodler werden auch in Zukunft ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Dietikon sein und bleiben.

Ebenfalls grossen Applaus ernteten die Stadt-Jodler am grossen Festumzug mit ihren traditionellen Sujet, der Spanisch-Brötlibahn. Während sich die grossen Zuschauer eher an der gelungenen, fast im Originalmassstab selbsterbauten Loki mit Tender erfreuten, jubelten die Kinder mehr über die Zeltli, die von den Aktiven vom Tender her ins Publikum verteilt wurden.

