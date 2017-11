Wir leben in einer Zeit, wo keiner mehr weiss, was ist richtig und was ist falsch. Wir wissen zwar, was richtig wäre, nur eben, dann verspüren wir auch die ÄNGSTE. Ganz normal bei Menschen, denen es gut geht, die dann jedoch glauben, dass man auch verliert. Und dann hat es auch solche, wie den Blocher, ja neu sogar einer seiner Töchter, einfach gewusst wie. Und hat man viel Geld, dann gibt es viele Möglichkeiten wie man ein VOLK für dumm verkaufen kann. Doch richtig, das hatten wir doch in der Geschichte alles schon einmal. Es war die Zeit der Kaiser, Könige und Fürsten, später dann auch die Patrons von Firmen, die einfach sich sagten gewusst wie. Und was passierte, man gehe ins Auswanderung Museum nach Bremerhaven, dort kann man so einiges aus früheren Zeiten von den Schweizern erfahren, die in ihrem Dorf nicht mehr glücklich waren. Richtig viele wanderten aus, nicht nur nach Amerika, nein auch in andere Kontinente. Jetzt sagt man uns in diesem Kommentar, dass man primär in grossen Städten in der Schweiz wohnen möchte. Die Wanderströme gab es immer, wenn Menschen glaubten, dass man wo anders das Glück findet. So doch heute nicht anders, nicht von Schweizern, nein von Fremden, einfach von Afrika in Richtung Europa. Das muss genügen, um nicht gescholten zu werden.