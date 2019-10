Die Schatzkiste mit 30 neuen Bilderbüchern feiert 10 Jahre Jubiläum

Bibliothek Mellingen:

Bereits seit 10 Jahren geht eine Schatzkiste mit 30 neuen Bilderbüchern für 365 Tage auf die Reise in alle Kindergärten von Mellingen-Wohlenschwil. Für das Jubiläumsjahr wurde nun die alte, etwas lädierte Schatzkiste durch eine neue, bunte ersetzt.



Was gibt es schöneres, als in die Welt von Geschichten abzutauchen, sei es beim Zuhören, beim Betrachten von Bildern, alleine oder mit einem „Gspänli“. Mit den vielen spannenden Geschichten aus der „Schatzkiste“ wird bereits bei den Kindern im Vorschulalter auf spielerische Weise die Freude an Büchern geweckt und dabei die Sprache gefördert.

Die Lehrpersonen Susanne Lauber und Anita von Aesch vom Kindergarten Weihermatt machten mit ihren grossen Kindergartenkindern einen Ausflug in die Bibliothek, um einen „Schatz“ abzuholen.

Die 23 Kinder lernten bei ihrem Besuch die Bibliothek als Ort der Bücher kennen. Nachdem sich alle kleinen Besucher und Besucherinnen einen bequemen Platz in der Sitzecke ausgesucht hatten, hörten sie die spannende Bildergeschichte von der kleinen Maus Flip „Wenn ich gross bin werde ich Astromaus“. Mit vertiefenden Fragen zu dieser Geschichte, in welcher Flip unbedingt auf den Mond fliegen möchte, da es dort Stinkekäse gibt, wurden die Kinder zum Denken und Sprechen animiert.

Dann wartete bereits eine neue Aufgabe. Die 30 Bilderbücher, welche sich heimlich aus der Schatzkiste geschlichen hatten, mussten gefunden und eingesammelt werden. Eine kluge Leseratte verriet, wo sich diese versteckt hielten. Bevor die Bücher dann in die Kiste gelegt wurden, durfte jedes Kind noch „sein“ Buch vorstellen.

Voller Stolz wurde anschliessend die schwere Kiste auf ein Leiterwägeli geladen, und bevor die Kinder mit dem Schatz Richtung Weihermatt zogen, wurde noch ein Erinnerungsfoto vor der Bibliothek gemacht.

Die Bilderbücher aus der Schatzkiste werden nun während einem Jahr den Kindergärtlern von Mellingen-Wohlenschwil viele spannende Geschichtenstunden schenken.

Die Bibliothek mit einem altersgerechten, vielfältigen und stets aktuellen Medienangebot hält noch viele weitere, spannende Geschichten zum Ausleihen bereit.