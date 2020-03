Die reformierte Kirchgemeinde verschiebt den Infoanlass vom 17. März

Die reformierte Kirchenpflege hat eine Immobilienstrategie ausgearbeitet, die am Dienstag, 17. März 2020 den Mitgliedern der Kirchgemeinde vorgestellt werden sollte. Wegen des Coronavirus ist der Anlass jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Über zwei Jahren war eine Fachgruppe der Kirchgemeinde am Arbeiten und hat im Herbst ihre Ergebnisse der Kirchenpflege präsentiert. Die Kirchenpflege hat auf deren Grundlage eine Immobilienstrategie entwicklet, die sie am Dienstag den Mitgliedern vorstellen wollte. Dies sollte der Startschuss für eine breite Diskussionsprozess sein.

Nun muss der Informationsabend und damit auch der Diskussionsprozess wegen des Coronavirus verschoben werden. Der neue Termin steht noch nicht fest und wird erst fixiert, wenn das Ende der Coronawelle absehbar ist.