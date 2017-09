Die Ozeane und ihre Lebewesen faszinieren uns Menschen schon seit Urzeiten. Doch – wie sieht ihre Zukunft aus, die bedingt durch verschiedene Umweltprobleme eine grosse Herausforderung an ihre Überlebensfähigkeit darstellt? Dr. Silvia Frey, Naturschutzbiologin von OceanCare, hat die Gäste und Kundenberaterinnen der Raiffeisenbank Lägern-Baregg in die Welt der Meerestiere entführt. Im Fokus standen an diesem Abend die Themen Plastik und Lärm, die das Leben im Meer in zunehmendem Tempo bedrohen.

Sabine Hurni, Mitglied des Verwaltungsrates, begrüsste im Gartensaal der Villa Boveri rund 90 Frauen, die Raiffeisenbank Lägern-Baregg zum schon fast traditionellen Frauenanlass mit anschliessendem Apéro riche eingeladen hatte. Anschliessend verfolgten die Gäste gespannt die fesselnden Ausführungen von Dr. Silvia Frey, Naturschutzbiologin von OceanCare. Seit 1989 engagiert sich die Wädenswiler Umweltorganisation OceanCare weltweit für den Schutz der Meere. Seit 2011 hat OceanCare den UN-Sonderberaterstatus. Themen sind Forschungs- und Schutzprojekte, Rettungskampagnen und Aufräumarbeiten, Debatten an internationalen Kongressen und Fachforen.

Plastik-«Güsel» Neun Millionen Tonnen Plastik pro Jahr gelangen als Abfall ins Meer, türmen sich bedingt durch ein weltumspannendes Strömungs-Systems weit draussen im Meer zu riesigen Müllteppichen. Erschreckend dabei, dass rund 80 Prozent des Abfalls vom Festland stammt – bedeutende Mengen auch von den abgelegenen Binnenländern. Durch Wind und Flüsse gelangt der Abfall ins Meer. Dazu kommen Milliarden Mikroplastikteilchen, die bis in grosse Tiefen absinken und dort treiben. So wird das Leben von Mikroorganismen, Fischen und Meeressäugern erschreckend verkürzt. Wale, Delphine, Meeresschildkröten, Fische, Robben – um nur einige zu nennen - verheddern sich in Netzen, Angelschnüren und Einkaufstüten. Viele Tiere verschlucken Plastik aller Art, gehen daran zugrunde oder verhungern mit «vollem Magen». Letzten Endes gelangen kranke Tiere in unsere Nahrungskette – mit fatalen Folgen für uns Menschen.

Lärm-«Nebel» Stress und Verwirrung für die Meeresbewohner verursacht der ständig präsente und rasant zunehmende «akustischer Nebel». Für den Unterwasser-Lärm verantwortlich sind Öl- und Gasindustrien (Schallexplosionen bei seismischen Tests), das Militär (Überwachungssonare) und die Schifffahrt (90 Prozent aller Güter werden über den Seeweg transportiert). So sind zum Beispiel Wale in Ihrer Kommunikation rund um den Erdball gestört, verlieren ihren Ortungssinn und finden sich nicht mehr zur Fortpflanzung.

OceanCare packt selber an, richtet Meeresschutzzonen ein, rettet Tiere, forscht und berät Politik, Wirtschaft und Militär. UND jeder von uns kann seinen Beitrag leisten, der Meeresverschmutzung in kleinen aber bedeutenden Schritten entgegenzutreten. Die Liste empfehlenswerter Massnahmen für den Alltag ist beeindruckend einfach: Wiederverwendbare Einkaufsbeutel anstelle des Rascheltütchens verwenden, generell auf fachgerechte Entsorgung und auf die Wiederverwertung von Plastik und Kunstfasern achten, Kosmetikprodukte ohne Plastikpartikel wählen oder während der Strandferien auf CO2-Emmissionen achten.

Alexander Wagner