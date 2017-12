DIE POLEMIK: Er führt nicht in Versuchung

tatsächlich störte mich der Passus:



„… und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen …“

seit längerem und offensichtlich tut dies höchstpersönlich auch den Heiligen Vater.

Warum nicht die Alternative benutzen, die ich mir schon vor einiger Zeit einfallen liess:

„… und erlöse uns vor der Versuchung des Bösen … “

Amen!

Ist Papst Franziskus päpstlicher als der Papst, wenn er eine Formulierung kritisiert, die theologisch widersprüchlich ist? «Und führe uns nicht in Versuchung, sondern . . .» Gott führe uns nicht in Versuchung, das tue nur der Satan. Das Vaterunser murmeln wir halbbewusst im Chor. Bei einem Selbstversuch allein habe ich prompt das «tägliche Brot, bitte» vergessen. Das griechische Wort «eisenengkes» (2. Person Sg.) besteht aus «eis» = «in», im Stamm steckt «anangke» = Zwang. Die Vulgata übersetzt mit «ne inducas», das heisst eben wörtlich: «führe uns nicht in . . . » Im Griechischen hört man: Lass uns nicht in eine Zwangssituation kommen, wo wir der Versuchung ausgesetzt sind. Murmeln Sie mal.