Ihr erstes Konzert im neuen Outfit spielte die Musikgesellschaft Obergerlafingen unter der Leitung von Urs Meier im Biergarten des Restaurant Ӧufi. Das begeisterte Publikum bedankte sich mit viel Applaus für die lüpfige und gekonnt vorgetragene Musik. Als nächste Auftritte finden am 7. September der Empfang der erfolgreichen Hornusser am Eidgenössischen und dann am 11. Dezember die Adventsfeier statt.