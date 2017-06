Artikel von Aida Haric und Loubna Dia-Eddine

Endlich ist es soweit. Nach knapp drei Monaten intensiver Dreharbeiten kommt das Filmprojekt der Brugger Bezirksschulklasse 4a endlich ins Kino Odeon. Bis zur Premiere am 29. Juni gibt es jedoch noch viel zu tun.

Vor zwei Jahren wurden die Abschlussprüfungen im Kanton Aargau abgeschafft. Manche sehen darin vor allem Vorteile, für andere überwiegen die Nachteile. Ein Vorteil ist auf alle Fälle, dass am Ende etwas mehr Zeit bleibt – Zeit, die es sinnvoll zu nützen gilt. Im Falle der Klasse 4a der Bezirksschule Brugg hiess dies: Zeit, um im Rahmen des Deutschunterrichts einen Film zu realisieren.

Schon von Anfang an war klar, dass es viel Zeit, Mühe und Nerven in Anspruch nehmen würde. Trotz all dem siegte der Ehrgeiz der Schüler: Zum Schluss ihrer Bez-Karriere wollten sie noch einmal etwas Grosses auf die Beine stellen. Unter der Leitung von Deutschlehrerin F. Lienhard wurde das Vorhaben Ende März in Angriff genommen. In den frü­hen Phasen des Projektes ging es darum, eine Filmidee zu finden, auf der man aufbauen konnte. Zahlrei­che Vorschläge kamen dabei von den kreativen Köpfen der Klasse zusam­men. Doch nur einer schaffte es, alle ausnahmslos in seinen Bann zu ziehen.

Kurz darauf machten sich die zwei Drehbuchautorinnen Alina Krages und Aoife Mc Glacken ans Verfassen der ersten Szenen. Sobald diese auf Papier waren, begannen auch schon die Dreharbeiten. Von nun an wurde fortan fast zeitgleich geschrieben, besprochen, allenfalls leicht korrigiert und angepasst, auswendig gelernt und gedreht.

„Manchmal war es wirklich schwer, die Ideen in unserem Kopf so umzusetzen, wie wir es uns vorgestellt hatten", erklärte Christelle und deutete dabei auf den Regieplan, „hin und wieder kamen wir wirklich an unsere Grenzen."

Trotz der Strapazen kam der Spass nicht zu kurz. Es wurde viel gelacht und voller Vorfreude effizient auf das Endprodukt hingearbeitet. Jedoch kam es natürlich auch zu den fast schon erwarteten Tiefs. Aber egal ob Kamerapannen, Textpatzer, Baulärm oder unerwartete Wetterprog­nosen Schauspieler und Kamerateam behinderten: Für jedes Problem konnte eine Lösung gefunden werden. Der Zusammenhalt der Klasse führte schlussendlich zum erfolgreichen Fertigstellen der Dreharbeiten. Nun folgt der nicht weniger anspruchsvolle Part des Schneidens und Zusammenfügens der einzelnen Filmdateien zu einem grossen Ganzen.

In der Sportromanze "Dabei. Wenn aus Ehrgeiz Liebe wird" geht es um den jungen Protagonisten Jannick, wel­cher nach einem Umzug in eine neue Klasse kommt. Doch neue Freunde zu finden stellt sich schwerer heraus als erwartet. Ausgerechnet aufgrund seiner höfli­chen Art verwickelt er sich in einen Kampf mit keinem Geringeren als dem Schulhel­den Erik. Dem Sieger soll das Herz des beliebtesten und schönsten Mäd­chens der Schule gehören. Wird Jan­nick mithilfe seiner neuen Klassenkame­raden diese Aufgabe erfolg­reich meistern? Oder ist er zum Scheitern verurteilt?

Erleben Sie die Jungschauspieler der Klasse 4a wie noch nie zuvor auf der gigantischen Odeon­leinwand in Brugg. Der Film wird einmalig am Donnerstag, 29. Juni um 13:30 Uhr gezeigt. Spass und Span­nung sind Ihnen garantiert. Eintritt frei, Kollekte.