Vier Judokas aus Möriken-Wildegg trainieren alle beim gleichen Club JJJC Brugg. Nun zahlten sich die vielen harten Trainings aus. Alle sind neue Judo Aargauer Meister/Innen und kommen alle aus Möriken-Wildegg.

Am vergangenen Samstag 20. Mai haben viele Judokas aus dem ganzen Kanton an der Kantonalen Judo Meisterschaft teilgenommen.

In den verschiedenen Alterskategorien von Schüler und Mädchen U11 bis zu den Masterkategorien haben sich die Judokas aus den Verbandsvereinen an der diesjährigen Kantonalen Judo Meisterschaft in Aarau gemessen. Die AEM wurde in diesem Jahr vom Judo und Ju-Jitsu Club Aarau durchgeführt.

Nach vielen sensationellen und harten Kämpfen fanden gleich fünf Goldmedallien den Weg in das Dorf Möriken-Wildegg. In der Kategorie Mädchen U13 bis 44kg gewann Anna Kammerer die erste Goldmedallie des Tages. Sie gewann all ihre Kämpfe suverän mit der Wertung Ippon. Diese Wertung ist die höchst Note und entspricht einem sofortigem Sieg.

Die zweite Goldmedallie des Tages schnappte sich André Meier in der Kategorie U15 bis 45kg. Er musste mehr beissen. Auf dem Weg zu Gold musste er in diversen Kämpfen über die gesamte Kampfdistanz von 3 Minuten gehen, welche er dann jeweils mit Punktevorsprung gewann.

Danach folgte Lea Kammerer in der Kategorie U18 bis 63kg holte den dritten Titel in das Dorf. Auch sie machte mit ihren Gegnerinnen kurzen Prozess und gewann all ihre Kämpfe vorzeitig mit Ippon. Den schnellsten Kampf hat sie innerhalb von 6 Sekunden gewonnen.

Den krönenden Abschluss machte dann Caroline Meier in der Kategorie U18 bis 52kg mit der vierten Goldmedallie für Möriken-Wildegg. Da ab der Kategorie U18 Hebel und Würger techniken erlaubt sind und Caroline eine Meisterin in diesen Techniken ist, konnte sie diverse Kämpfe durch diese Techniken für sich entscheiden. Ihre Gegnerinnen mussten in diesen Situationen den Kampf vorzeitig aufgeben.

Lea Kammerer holte sich dank Doppelstart in der älteren Kategorie Elite bis 63kg als Sahnehäubchen auch noch die fünfte Goldmedallie für Möriken-Wildegg.

Nun darf Möriken-Wildegg für ein Jahr gleich vier Aargauer Meister/Innen beherbergen bevor es nächstes Jahr in Magden, den Titel bei der nächsten Aargauer Meisterschaft, zu verteidigen gilt.

