Die Regionale Jugendarbeitsstelle Surbtal, kurz JAST, organisiert dieses Jahr zum dritten Mal mit Jugendlichen eine Ausstellung. An der SurbArt können junge Menschen aus der Region ihre künstlerischen Werke ausstellen und erhalten so die Möglichkeit, ihr Schaffen zu präsentieren.

Am Sonntag, 25. Februar 2018, findet die Eröffnung der Ausstellung statt. Von 11.00 bis 17.00 Uhr kann die Ausstellung, welche sich in den Räumlichkeiten des Gartencenters in Lengnau befindet, besucht werden. Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Kunstwerke zu betrachten, mit den ausstellenden Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und einen kleinen Apéro zu geniessen.

An den folgenden weiteren Daten ist die Ausstellung öffentlich zugänglich: