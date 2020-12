ei Die Hirten und Engel sind in der Ref. Kirche Beinwil am See zu Gast. Andrea Kwiring, Sozialdiakonin, und die Helfer, Marianne Ulmann und Heinz Lüscher, bastelten in vielen Stunden lebensgrosse Hirten, Schafe, Könige und Engel, die die ganze Weihnachtsgeschichte darstellen. Am 24. Dezember sind dann alle Figuren und Tiere zu bewundern. Ein grosser Weihnachtsbaum rundet das herrliche Bild ab. Die Besucher können die verschiedenen Szenen täglich während der offenen Kirche, 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr, besichtigen. Am Sonntag, 13. Dezember, findet um 10:00 Uhr der Gottesdienst im Zeichen der Hirten statt. An den nächsten zwei Sonntagabenden ist die Kirche jeweils bis um 20:00 Uhr geöffnet. Besucher können in dieser vorweihnächtlichen Zeit in der Kirche etwas Ruhe finden.