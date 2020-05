Die GV der Ludothek Solothurn wurde verschoben

Eines ist sicher, das Jahr 2020 wird nicht so schnell in Vergessenheit geraten, auch für unsere langjährigen Mitarbeiterinnen war alles wieder neu. Es war wie ein Blitz, jedenfalls hat es sich so angefühlt, als die Ludothek Solothurn zumachen musste. Wir hatten schon so viele Termine und es waren so viele Aktivitäten geplant. Die Freude wich und Sorgen kamen auf, wie es weitergehen kann. Resignation kam niemanden in den Sinn und so begannen wir zu planen, wie wir es machen wollen und erstellten ein Sicherheitskonzept. Es gab vieles zu bedenken, damit es sicher sein würde für die Kunden und die Mitarbeiter/innen. Darum haben wir erst zwei Wochen später aufgemacht, als erlaubt gewesen wäre.

Unser GV haben wir auf den Herbst verschoben aber wer weiss schon, ob es dann möglich wird, dass 15 Personen zusammen in einem Lokal sitzen.

Es gibt Beschränkungen, aber wir sind wieder da und wir werden uns anpassen, damit wir den Menschen aus Solothurn und Umgebung wieder sinnvolle Freizeitbeschäftigungen bieten können.

Jetzt freuen wir uns einfach darauf unsere Kunden wieder begrüssen zu können und wünschen allen eine gute Gesundheit und passen Sie auf sich auf. Wir geben unser Bestes, neu auch in den Sommerferien!

www.ludotheksolothurn.ch