Am 14. März 2018 fand die Verleihung der GiardinaAWARDS statt. Im Fokus stand hierbei das Thema „Grosse Gärten auf wenig Raum“. Nicht nur den Profis zauberten die fantasievollen Kreationen ein Lächeln aufs Gesicht. In sechs Kategorien wurden die Gartengestalter ausgezeichnet. Die Awards gelten schon lange als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Dementsprechend blickten die Protagonisten der Gartengestaltung gespannt auf die Ergebnisse. Diese werden -aller Voraussicht nach- sicherlich auch in Zukunft für den ein oder anderen Trend verantwortlich sein.

Zudem zeigten die GiardinaAWARDS 2018 einmal mehr, wie faszinierend die Welt des Gärtnerns sein kann und wie „einfach“ ein kleiner Garten in ein wahres Kleinod verwandelt werden kann.

Die Preisträger und ihre Werke

Den Wettbewerb in der Kategorie „Sonderschauen Garten (ab 200m2)“ konnte Winkler Richard Naturgärten für sich entscheiden. Er gewann Gold. Er zeigte in seinem Stück eine grüne Oase, die sich perfekt dazu eignet, um Abstand vom Stress des Tages zu nehmen. Hierbei wurde der Fokus nicht nur auf die optimale Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Platzes gelegt. Auch die Transparenz im Mix mit dennoch abgetrennten Bereichen spielte hier eine grosse Rolle.

Der Sieger des Wettbewerbs in dieser Kategorie dürfte auch somit dem ein oder anderen Hobbygärtner, der seinen Garten nicht nur anschauen, sondern hier auch verweilen möchte, als Inspiration dienen.

Die Kategorie „Showgärten (70 bis 200m2)“ entschied Hansueli Kobel wieder für sich. Wieder? Genau! Immerhin holte er sich die begehrte Auszeichnung auch schon im letzten Jahr. Dieses Mal überzeugte er mit einem Garten, der nicht nur das Gesamtkonzept, sondern vielmehr auch die unterschiedlichen Details in den Fokus rückte. Vor allem deren liebevolle Gestaltung und die einzigartige Wirkung des Gesamtkonzeptes waren letztendlich ausschlaggebend für den erneuten Sieg.

Die Züst Gartengestaltung überzeugte in der Kategorie „Ideengärten (20 bis 50m2)“. Auch dieses Unternehmen legte viel Wert auf die Details seiner Gartengestaltung. An Erfahrung mit Trends und klassischen Elementen dürfte es dem Gewinner nicht mangeln. Immerhin agiert die Firma seit nunmehr circa 40 Jahren am Markt. Das Werk, mit dem letztendlich der Sieg eingefahren werden konnte, wurde von den jüngeren Mitarbeitern erstellt. Diesen ist es in vortrefflicher Weise gelungen, ein überzeugendes Gartenflair auf wenig Grundfläche zu schaffen.

Besonders bunt und farbenfroh gestaltete sich auch in diesem Jahr die Verleihung der AWARDS in der Kategorie „Sonderschauen Floristik & Design“. Diese entschied Olivia Hoffmann für sich. Einfallsreich und originell: die Meisterfloristin schickte gleich 20 Exponate ins Rennen, welche auf das 20. Jubiläum der Veranstaltung anspielten.

Zu guter Letzt durften sich auch Thomas Rösler (in der Kategorie „STYLE-Präsentationen ab 41m“) und die Kobel Gartengestaltung AG (in der Kategorie „STYLE-Präsentationen bis 40m2“) über eine Auszeichnung freuen. (Quelle Preisträger: Giardina)

Die GiardinaAWARDS 2018 als Trendsetter?

Die Gestaltung des eigenen Gartens als Ort der Ruhe oder „bunter Farbklecks“ spielt auch für immer mehr Privatleute eine tragende Rolle. Besonders im Sommer ist das Interesse an einem gepflegten, bunten und abwechslungsreichen Grundstück hinter dem Haus gross.

Die GiardinaAWARDS, die nun in ihrer 20. Auflage in Zürich stattfanden, gelten auch in internationaler Hinsicht mittlerweile als Highlight der Branche. Dementsprechend ist es wenig verwunderlich, dass viele Menschen eine Veranstaltung wie diese als Inspiration für ihre eigene Gartengestaltung sehen. Vor allem das diesjährige Motto dürfte vor allem die Besitzer kleinerer Grundstücke aufhorchen lassen und zu neuen Ideen für eine fantasievolle Gartengestaltung anregen.