Schnupperlektion offenes Turnen für Frauen Turnen 55+ so - war es im Programm des Gemeindeduells schweiz.bewegt für die Gemeinde Derendingen angekündigt (volles Programm siehe hier: http://www.derendingen.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/?action=showevent&event_id=2338156)

Pünktlich um 19:30 Uhr fanden 23 Frauen den Weg in die Turnhalle Mitteldorf und die Aufwärmezeit begann. Schön, dass auch 3 Frauen, die (noch) nicht unserem Verein angehören, dabei waren! Unsere Leiterin Lotti Allemann hatte sich wie immer gut vorbereitet; mit Gehen (rückwärts, vorwärts, seitwärts) und weiteren Übungen wurden bald die Trainerjacken ausgezogen. Danach folgten ein paar Stafetten, die nicht nur den Körper, sondern auch das Gehirn trainierten: in 4 Gruppen verteilt musste die erste Frau um den Ring in der Mitte herum dann geradeaus gehen und sich der gegenüber liegenden Gruppe wieder anschliessen; die zweite Turnerin musste links um den Ring aber in die Gruppe rechts von ihr, und die dritte rechts um den Ring in die Gruppe links von ihr … wenn man immer präsent hat, wo links und wo rechts ist, funktioniert das bestens … Am Schluss stimmten die Gruppen nicht mehr, es hatte eine verschiedene Anzahl Frauen in jeder und das Gelächter war natürlich gross!

Die Tanzschritte, die wir danach einübten, klappten beim langsamen Zählen bei allen; zur Boney M Musik «Hooray!Hooray!» ging es auch noch gut aber beim «dütütü dürü» des Titels «2 Times» von Ann Lee musste man sich gut konzentrieren, um die verschiedenen Schritte im richtigen Moment zu machen (gäll Annelies). Da die Musik wirklich (wie von Lotti angekündigt) 5 Minuten dauert, war es ein sehr gutes Workout; bei uns dürfen natürlich alle dann aufhören, wann es ihnen zuviel wird!

Mit Ballspielen im Kreis, die nochmals das Gehirn beanspruchten aber auch die Mundmuskeln mit Lachen und Schwatzen, ging die lustige Zeit nach 90 Minuten zu Ende. So haben wir Frauen über 2'000 Minuten für Derendingen gesammelt!