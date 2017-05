Lipsticks, die Frauen-Steelband aus Wohlen, sucht Spielerinnen mit Freude an karibischem Rythmus.



Anfängerinnen mit Taktgefühl sind herzlich willkommen!



Besuchen Sie uns jeden Dienstag in der Probe oder beim Schnupperabend am 12. September 2017 ab 20 Uhr an der Lägernstrasse 3 in Wohlen.

Fotos der Band und ihre Musik finden Sie auf www.lipsticks.ch, auf facebook und YouTube.