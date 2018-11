Am 9. November 2018 fand die Schweizer Erzählnacht 2018 unter dem Motto "In allen Farben" statt. Die Schweizer Erzählnacht ist ein Leseförderungsprojekt des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien SIKJM in Kooperation mit Bibliomedia Schweiz und UNICEF. In der Schule Laufenburg gab es daher verschiedene Workshops welche die Kinder an jenem Abend besuchen durften. In drei Durchgängen war es den Schülerinnen und Schüler ab der Mittelstufe möglich, bis 21.00 Uhr verschiedenstes zu erleben, wie z.B.: Spiele, Basteleien, Geschichten hören, und noch vieles vieles mehr. Das ganze Schulhaus wär bis in die Nacht hinein mit vielen Kindern und Lehrpersonen belebt, welche für einen tollen Anlass sorgten. Wir sind gespannt, wie das Motto wohl nächstes Jahr lauten wird.

(Désirée Stäuble)