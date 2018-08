Bei den BPW (business and professional women) Olten ist es üblich, dass sich neue Mitglieder den bisherigen vorstellen. Am 21.8.2018 haben sich Nicole Trotter und Carmen Droll präsentiert. Im neu wieder-eröffneten Café Grogg haben sie den interessierten Damen ihren Werdegang und Geschichten aus ihrem Leben erzählt. Anschliessend konnten wir, dank des schönen Sommerabends, das Abendessen draussen geniessen.

Wie schon bei den letzten Anlässen konnten wir zahlreiche Interessentinnen bei uns begrüssen, die sich hoffentlich auch für einen Beitritt entscheiden werden. Wir freuen uns immer über neue Mitglieder.

Last but not least konnten wir unserem treuen Mitglied, Norma Eng, einen Blumenstrauss zu ihrem runden Geburtstag überreichen. Herzliche Gratulation noch einmal auf diesem Weg!

www.bpw-olten.ch