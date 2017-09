Am Samstag, 9.9.17 feierte Emma Herren-Loosli ihren 100. Geburtstag. Zu diesem speziellen Anlass durfte sie nebst etlichen Gästen am Geburtstag, am Montag danach auch die Kantonsregierung mit Landamman Dr. Remo Ankli, Staatsschreiber Andreas Eng und den Standesweibel begrüssen. Die Glückwünsche der Gemeinde Gerlafingen wurden durch Gemeindeverwalterin Katalin Kulcsar und Gemeindepräsident Philipp Heri, sowie von Pfarrer Jürg Kägi überreicht. Emma Herren wohnt dank der grossen Unterstützung durch die Spitex und insbesondere durch die liebevolle Betreuung von Isolde Roth noch immer in ihrer Wohnung an der Längmattstrasse. Sie hat es ihren guten Augen zu verdanken, dass sie noch jeden Tag die Zeitung lesen oder sich die Tagesschau ansehen kann. Wie sie selber mit einem Schmunzeln sagt, sieht sie noch so gut, dass ihr auch nicht entgeht, wenn der Putzdienst nicht den ganzen Staub erwischt hat. Wir wünschen Emma Herren alles Gute.