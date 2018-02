Wie jedes Jahr, machen die Hornusser einen Skiausflug mit Kind und Kegel. Früh machten sich 40 Personen mit dem Car auf, um einen wunderschönen Schneetag in Adelboden - Lenk zu verbringen. Ob auf den schmalen oder breiten Brettern, oder mit dem Wanderstock- rund ums Sillerenbühl und Hahnenmoos unterwegs - genosssen wir den ganzen Tag die Sonne und den Schnee in vollen Zügen. Die zu Hause gebliebenen sitzen an diesem Tag in der Nebelsuppe. Bestimmt kommen sie im nächsten Jahr auch mit...? Die Hornussergesellschaft Aeschi hat am Abend noch alle Reiselustigen zu einem feinen Nachtessen eingeladen. Ist das nicht eine generöse Tat? Es war wunderbar und uh fein.......! Gegen 22h chauffierte uns der Car wieder nach Hause. Hallo Winter 2019 - wir kommen wieder, um uns im Schnee zu tummeln....und ausserhalb der Hornusserplätze,gemeinsam einen schönen Tag zu verbringen.



Walter Aebi Aeschi