Am 28. April 2017 fand das Schülerbandkonzert von Lea Stocker und Selina Frey im Lindensaal in Zuchwil statt. Die beiden Oberstufen Schülerinnen haben als Abschlussprojekt der neunten Klasse den Anlass organisiert. Sie selbst spielen in einer Schülerband «TheLionzz» und so war es für sie im Januar sofort klar ein musikalisches Projekt auf die Beine zu stellen. Rasch folgte im Februar die Zusage für ihre Projekteingabe. So konnten sie, durch die Unterstützung von Selinas Klavierlehrer, mit der Planung beginnen. Zu Oberst auf der Liste stand die Suche nach geeigneten Sponsoren. Diese wurden rasch gefunden, und haben materielle oder finanzielle Unterstützung geleistet. Nach und nach wurde der Abend durchgeplant und vorbereitet. Es wurde langsam April und der Abend stand bevor.

Um 19.00 Uhr wurden die Türen geöffnet. Etwas über 100 Leute kamen um die Schülerbands live zu erleben. Dazu gab es für die Zuschauer ebenfalls Verpflegungsmöglichkeiten. Der Abend begann mit einer kurzen Begrüssung der beiden Organisatorinnen. Um 19.30 erreichte der Anlass den Höhepunkt, als die Schülerbands mit ihren Darbietungen begannen. Das Line-up wurde mit acht verschiedenen Bands, davon sieben Schülerbands, aus der Umgebung Zuchwil gefüllt. Sie lauten wie Folgt: «Angel Rose», «phoenix», «Family guy», «K´s & G», «Another plain», «Flashlight», «The Charts» und «TheLionzz». Die meisten Bands befassen sich mit dem Covern von berühmten Songs.

Für unsere Beiden Organisatorinnen war der Abend ein voller Erfolg. Doch nicht nur Lea und Selina waren begeistert und zufrieden mit dem Konzert, sondern auch die Zuschauer, so die Rückmeldungen. Das gute Feedback war die Belohnung für ihre harte Arbeit und den Zeitdruck dem sie standhalten mussten. Das Projekt wurde in unglaublichen drei Monate geplant und durchgeführt. Dabei muss mach auch beachten, dass Sie erst 15. und 16. Jahre jung sind.

Nach der ganzen Durchführung, begann das Schreiben der schriftlichen Projektarbeit. Wobei sie ihren ganzen Abend nochmals in schriftlicher Form revue passieren liessen und so neigte sich ihre Projektarbeit unter dem Namen «Schülerbandkonzert» dem Ende zu.

J. Bader, J. Kirchhofer, N. Schrimpl, S. Schneeberger