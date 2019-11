Der Turnsport Aargau zu Gast in Kleindöttingen

Für die Delegiertenversammlung des Aargauer Turnerbandes (ATV) fanden sich am 9. November 2019 die Vertreter der Aargauer Kreisturnverbände in Kleindöttingen ein. Eine abwechslungsreiche Versammlung wurde den knapp 300 anwesenden Personen geboten – so schaute man auf das unvergessliche Eidgenössische Turnfest (ETF) 2019 in Aarau zurück, präsentierte den aktuellen Zwischenstand betreffend Jahrhundertprojekt Turnzentrum Aargau und stellte die Organisatoren des Kantonalturnfest 2022 in Wettingen vor. Die Versammlung wählte ausserdem Chantal Weinmann und Dominik Dätwyler in den Zentralvorstand.

Als Organisator der 18. Delegiertenversammlung trat der Turnverein Kleindöttingen in Erscheinung. Auch in diesem Jahr durfte Präsident Jörg Sennrich neben den Ehrenmitgliedern und Delegierten verschiedene Gäste aus Sport und Politik begrüssen – darunter Regierungsrat Alex Hürzeler. Sennrich schaute bei seinem Bericht über das Turnjahr 2019 auf «ein Jahr der Superlative» zurück. Um die Aargauer Erfolge gemeinsam zu feiern, erwähnte er die zweite Ausgabe der Champions Night am 17. Januar 2020 im Nordportal Baden. Abschliessend bedankte sich Sennrich für die bemerkenswerte Unterstützung durch das kantonale Departement für Bildung, Kultur und Sport (BKS).

Stefan Riner, Geschäftsführer ETF 2019, blickte zurück in den vergangenen Juni, als Aarau die gesamte Schweiz bewegte. Das finanzielle Ergebnis soll positiv ausfallen – er vermeldete einen provisorischen Gewinn von CHF 270'000. Auch der ATV weist eine gesunde Bilanz und Erfolgsrechnung aus. Einstimmig wählte die Versammlung Chantal Weinmann und Dominik Dätwyler in den Zentralvorstand. Als Organisator für das Kantonale Turnfest 2022 stellen sich die Vereine TV Würenlos, STV Wettingen, DTV Wettingen und STV Neuenhof zur Verfügung. Der Anlass findet in Wettingen vom 16. bis 19. sowie vom 23. bis 26. Juni 2020 statt.

Fabian Weber, Leiter Kommunikation