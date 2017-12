Klein und Gross fanden sich am Mittwochnachmittag in der Bibliothek zur Märlistunde ein. Diesmal wurde das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm „Hänsel und Gretel“ gespielt. Fritz Hoffmann umrahmte den Anlass musikalisch auf dem Akkordeon.

Gespannt verfolgten die Besucher das Puppenspiel „Hänsel und Gretel“, welches durch Iris Selby mit selbst angefertigten Puppen hinter einer bunten Kulisse abgespielt wurde.

Die Kinder hatten auch immer wieder die Möglichkeit, sich aktiv an der Geschichte zu beteiligen.

Wie waren doch alle Zuhörer froh, dass sich das Märchen am Ende doch noch zum Guten wendete. Hänsel und Gretel konnten sich von der bösen Hexe befreien, indem sie diese in den heissen Ofen stiessen. Mit einem Sack voller Goldstücke kehrten die Geschwister glücklich nach Hause zurück.

Zum Schluss der Vorstellung durfte jedes Kind noch einen süssen Mohrenkopf mitnehmen.

Das Bibliotheksteam freut sich bereits heute schon auf den nächsten Märlikoffer, welcher in einem Jahr am 28.11.18 stattfinden wird.