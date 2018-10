Seit 45 Jahren arbeitet René Wirth aus Egerkingen bei den Alterszentren Gäu (GAG) im technischen Dienst. Anlässlich seines stolzen Firmenjubiläums wurde dem langjährigen Fan des EHC Olten ein Matchbesuch der anderen Art geschenkt. Vor dem Spiel gegen den Erzrivalen SC Langenthal ging es zusammen mit dem EHCO-Geschäftsführer Peter Rötheli hinter die Kulissen vom Stadion, so unter anderem auch in die Spielergarderobe. Das Spiel vom 14. Oktober 2018 konnte er hautnah bei der Spielerbank seiner Lieblingsmannschaft mitverfolgen, welche das hartumkämpfte Derby schlussendlich gewinnen konnte. Am Ende des Spiels war es René Wirth, der die Auszeichnung für den «Best-Player» vornahm und dem überragenden Torhüter der Powermäuse sein wohlverdientes Präsent überreichte.