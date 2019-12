Der Eislaufclub st Jakob holt 3 mal Gold und einmal Silber und einmal Bronze

Juniors SIS dames

Kimmy Repond zeigte auch dieses mal eine fehlerfreie Kurzkür, mit dem super schönen Kombinationasprung Dreifachflip-dreifachtoeloop, und dem Dreifachrittberger. In der Kür schlichen sich zwei kleinere Fehler ein, sie war an zwei Sprüngen nicht ganz rotated. Dennoch siegte sie mit 50 Punkten Vorsprung zur zweitplatzierte Läuferin Sabella GOWRIÉ.

Ihre Teamkollegin Jaëlle CHERVET belegte den dritten Rang, sie konnte aber wegen einer Verletzung bis vor zwei Tagen nicht springen.

Aurora ZILORRI belegte den 8. Schlussrang.

Für alle drei Läuferinnen ist dies der letzte Swiss Cup. Am 01./02. Feburar 2020 ist in Monthey die Junioren Schweizermeisterschaft.

Mixed Age SIS dames

Iris ZAMBOUNIS hat das erste mal in dieser Saison ein fehlerfreies Kurzprogram mit Doppeklaxel und Dreifachsalchow gezeigt, und belegte den ersten Zwischenrang.. Auch in der Kür zeigte sie einen schönen Dreifachsalchow, aber ansonsten ging Iris am Sonntag weniger Rissiko ein und belegte, trotz fehlerfreiem Program, den 5 . Rang. Mit 101.17 Punkten und dem 2. Schlussrang kann Iris aber sehr zufrieden sein.

Benjamins ARP filles Hors Concours

Caline Repond belegte den 1 Rang

Avenirs ARP filles Hors Concours

Jamea Hatet belegte den ersten Rang

