Der Caritas-Markt in Olten feiert sein 10-jähriges Bestehen

Mit einer eindrücklichen kleinen Feier beging der Caritas Markt Olten am 14. November 2019 sein 10-jähriges Jubiläum.

Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Kirche haben mit ihrer Teilnahme das Projekt gewürdigt. Das erste Ladenlokal befand sich 2009 noch in der hinteren Bahnhofunterführung bis der Markt 2014 in das Bifangquartier zügelte. Seit Januar 2017 befindet sich der Markt nun an der Baslerstrasse 19, wo auch ein Caritas Secondhand-Laden sein Sortiment allen Interessierten anbietet.

Der Caritas Markt richtet sich an Menschen mit kleinem Budget und ermöglicht ihnen, frische und gesunde Lebensmittel zu günstigen Preisen einzukaufen. Er ist zugleich ein Treffpunkt für Armutsbetroffene und macht deren Probleme inmitten der Stadt sichtbar. Diese Themen nahmen die Kabarettisten Strohmann-Kauz an der Jubiläumsfeier auf und brachten sie in ihrem Auftritt als aufmüpfige Rentner humorvoll zur Sprache.

Das wertvolle Ladenprojekt bedarf der Unterstützung. «Um den Markt nachhaltig führen zu können, sind wir auf Träger und Sponsoren angewiesen», sagte Fabienne Notter, Geschäftsleiterin von Caritas Solothurn, in ihrer Ansprache. Auch wer Mode mag und im Caritas Secondhand-Laden einkauft, hilft den Markt zu finanzieren.

Text und Bilder: Caritas Solothurn