Der Bauer beim Mähen, was kann man da alles sehen

Heute haben wir den 1. Juni 2018, also ein neuer Monat. Und man kann sagen, dass das Wetter zum Mähen gut war. Also kam der Bauer vom Schillingsrain, was auf den Boden von Liestal liegt und mähte die Wiese auf Frenkendörfer Boden. Nur wir als Beobachter waren erstaunt, es hatte die Störche wie auch einen Fuchs auf der abgemähten Wiese. Ja, dies erleben in der Regel nicht Menschen in einer Stadt. Also dank der Basellandschaftlichen Zeitung ist es möglich. Also viel Spass.