Banntag in Frenkendorf

Am Auffahrtstag, den 25. Mai 2017 dieses Jahr, war es wieder so weit, dass in Frenkendorf alt und jung die Besammlung auf dem Dorfplatz um 12.00 Uhr hatte. So auch das Einläuten mit den Kirchenglocken wie auch das Läuten der Banntagsglöcklein auf dem alten Dorfschulhaus. Der Banntag ist ein Brauch in vielen Gemeinden von unserem Kanton. Der Bürgerratspräsident Peter Schaub begrüsste dann auch mit netten Worten die vielen Teilnehmer. Und danach dann der Abmarsch der beiden Rotten zum Rastplatz auf dem Gemeindeacker, dies ganz oben im Wald. Und wie üblich, so auch dieses Mal, wenn man die ganze Madlen- oder Bienenbergroute abgeschritten hatte, dann bekam man schon unterwegs einen Gutschein. Ein gespendetes „Zobe“ Wurst mit Brot, dann auch ein Bier oder ein Mineralwasser. Dies als Belohnung für die Anstrengung. Und nicht nur bei uns in Frenkendorf hat es diesen Brauch im Mai, nein auch in anderen Gemeinden umschreiten Bürger (lange Zeit durften nur die Männer daran teilnehmen) in Rotten aufgeteilt einen Teil der Gemeindegrenze. Akustisch werden diese von Trommel- und Pfeiferklängen sowie vom Knallen aus Vorderladern und Guidenpistolen begleitet. Ganz früher war dies anscheinend eine Bürgerpflicht, regelmässig zu kontrollieren, ob die Grenzsteine nicht mutwillig durch die Nachbarn verschoben worden sind. Und so auch die Kirche spielte eine Rolle, dies bis zur Reformation, dass der Dorfpfarrer die Flursegnung durchführte. Mit der modernen Vermessung verlor dieser Brauch dann seine Berechtigung. Heute ist der Banntag ein Familienfest. Jung und alt trifft sich in Frenkendorf dann oben auf dem Gemeindeacker bei der Bürgerhütte und plaudert über Gott und die Welt. Dies natürlich auch bei Speis und Trank. Für musikalische Unterhaltung war die Erdinger Kleinkapelle besorgt.