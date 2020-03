Der Aare entlang - Der RVF mit Frühlingsgefühlen

Kurz vor dem Lock-Down durfte der Radfahrerverein Fulenbach noch die Frühlingssonne geniessen. Der Verein lud zur Wanderung der Aare entlang ein. Mit den Privatautos fuhren wir zum Kraftwerk Bannwil. Dort wartete der Rest der Truppe, welche mit dem Velo die ersten Kilometer unter die Pedale nahmen. Gemütlich spazierten wir bei schönstem Sonnenschein nach Walliswil bei Bipp, wo wir den Fluss überkehrten und eine Stärkung zu uns nahmen. Der wunderschönen Flusslandschaft entlang ging es zurück nach Bannwil.

Auf dem Heimweg stoppten wir in Wolfwil am Waldrand. Dort hatte unser Vereinsmitglied Paul Jäggi eine Suppe mit Würstli vorbereitet, welche wir uns nun zu Munde führten. Das «Kochchessi» war schnell geleert und die feine Suppe mundete Allen. Eine schöne Wanderung ging damit zu Ende.

Der Radfahrerverein trifft sich nun alle 14 Tage am Mittwochabend zu einer Ausfahrt. Falls die Corona-Krise vorbei ist, wäre dies am 29. April um 18.30 Uhr beim alten Schulhaus in Fulenbach. Die weiteren Daten sehen Sie auf unserer Homepage www.rvf.ch

Jolanda Emmenegger