20 Vereine aus der Deutschschweiz, dem Jura und Deutschland sind für diesen Anlass angereist: 300 Schwimmer, ca. 1000 Starts.

Die Schwimmerinnen und Schwimmern kämpften um insgesamt 52 Medaillensätze. Geschwommen wurden alle vier Schwimmlagen (Delphin, Rücken, Brust und Freistil) über 50m bzw. 100m und 200m in den Kategorien 12 Jahre und jünger, 13-14 Jahre, 15-16 Jahre, sowie 17 Jahre und älter.

Der Samstagnachmittag startet mit den Läufen über 200m Crawl. Es geht Schlag auf Schlag: Kaum sind die Schwimmer angekommen, werden auch schon die Teilnehmer für den nächsten Lauf aufgerufen. Jetzt ist Konzentration gefragt. Dann ertönt das Startsignal und die nächsten Sekunden entscheiden über den Ausgang des Rennens Am Beckenrand wird gejubelt, geklatscht, angefeuert.

Die hohe Teilnehmerzahl erfordert sehr viel Vorbereitung. Insgesamt lief aus Veranstaltersicht alles „reibungslos“. Und sportlich gab es einige Bestleistungen zu verbuchen.



Erfolgreiche Tägi-Athleten

Vom Schwimmclub Tägi Wettingen waren 39 Athleten am Start, 5 davon (Jakub Novotny, Janick Zimmerli, Maxim Aminov, Rikki Skölderfors, Raffaele Minghetti und Beverly Chanda) holten mindestens eine oder mehrere Medaillen ab.

Bei 130 Tägi Einzelresultaten gab es 109 neue Bestzeiten.

Das Fazit des 22. Tägi Cup: Viele guten Leistungen und spannende und faire Wettkämpfe sowie eine ausgezeichnete Stimmung im Hallenbad Tägi in Wettingen. Zahlreiche Helfer und Helferinnen am Beckenrand, im Wettkampfbüro oder in der Festwirtschaft sorgten für den reibungslosen Ablauf des Wettkampfes.

Katharina Urfer