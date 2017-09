Am Freitag ermittelten die Schüler des Meierhofquartiers im Rahmen ihres Sporttages den „schnällscht Meierhöfler“ und die „schnällschti Meierhöfleri“.

Am Morgen massen sich die Schul- und Kindergartenkinder in altersdurchmischten Gruppen in einer Plausch-Olympiade, wo sie, je nach Posten, ihre Geschicklichkeit, Geschwindigkeit oder Stärke unter Beweis stellen konnten.

Nach der Mittagspause tobten sich die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe in einem Brennballturnier aus, während sich die Mittelstufe in verschiedene Ateliers aufteilte. Ob beim Tanzen, Velofahren, Inlineskaten oder im Akrobatikkurs, die Kinder schonten sich nicht, ungeachtet der Tatsache, dass der Höhepunkt des Tages, der Wettkampf um den „schnällscht Meierhöfler“ noch bevorstand. Nach einer Pause, während der sich alle mit einem Zvieri stärken und für die grosse Herausforderung noch einmal Kraft tanken konnten, startete der traditionelle Wettlauf, der einst vom Sportclub Meierhof ins Leben gerufen und während vieler Jahre durchgeführt wurde. Seitdem der SCM die Durchführung einstellte, und die Schule die Verantwortung für diesen bei den Kindern äusserst beliebten Wettkampf übernahm, findet dieser jeweils im Rahmen des Sporttags des Schulhauses Meierhof statt.

Zunächst ermittelte jeder Klassenjahrgang seine drei Medaillengewinner, bevor im grossen Finale die Schnellsten der Mädchen gegeneinander antraten. Titelverteidigerin Lela Angst konnte sich einmal mehr im Finallauf noch steigern, war sie doch im Vorlauf noch knapp unterlegen. Anschliessend waren die schnellsten Jungs an der Reihe, wo Basil Streiff einem ungefährdeten Sieg entgegenlief.

Mit der würdigen Siegerehrung wurde dieser sportliche Meierhof-Tag beendet! Ein tolle, runde Sachen für ein kleines, aber belebtes Quartier!