Das Wetter bei uns in Frenkendorf, man könnte meinen der Sommer ist schon da.

Das Wetter bei uns in Frenkendorf, man könnt meinen der Sommer ist schon da

1000 Schritte sollst Du gehen, damit Du die Knochen bewegst. Das sagt in der Regel der Hausarzt, der es gut mit einem meint. Wir tun es in der Regel, wenn die Sonne scheint, dann auch, wenn man sagen kann, warum nicht auf Schusters Rappen die Gegend beglücken. Oft wird aus einer vorgesehen Stunde Wanderung eine mehr. Warum? Man trifft unterwegs Bekannte, dann diskutiert man über dieses oder jenes vom Dorf, ja auch hie und da, was man so gelesen hat am Morgen in der Basellandschaftlichen Zeitung. Und wenn man als Familie wie unsereins, ich schreibe die Kommentare, die Frau liefert die Bilder, dies für die OBZ (Oberbaselbieter Zeitung), dann kommt im Dorf von vielen Leuten ein Lob. Und so möchte ich schliessen, egal, wenn man auch liest vom Zeitungssterben in den Medien. Richtig gemacht, so sind wir als Familie ganz sicher, die Tageszeitungen oder auch Wochen Zeitungen, viele werden sie weiterhin lesen. So wie wir doch auch.