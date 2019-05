Das Wetter am Samstag, den 25. Mai 2019 in Frenkendorf

Am Morgen schien die Sonne. Es hatte auch den blauen Himmel. Dann kam der Bauer vom Schillingsrain, der gestern noch bei zwei Wiesen das Gras geschnitten hatte. An und für sich nichts BESONDERES, so werden sich einige sagen. Doch, wir waren überrascht, dass auf einmal so viele Störche bei uns zu Besuch waren. Heute hat der Bauer ja die besten Maschinen. Das ist so auch bei der Ernte vom Gras. Man macht sie alle in Ballen, dann holt man sie mit dem Traktor von der Wiese ab. Warum hat es denn dann so viele Störche, das sagten wir uns, die Frau und ich. Nur eben, wenn man das Gras geschnitten hat, dann gibt es halt viele Insekten, auch Würmer, wo die Störche ihre Nahrung davon haben. Ein paar Bilder hier sollen es zeigen, dass wir auf einmal im Land der Störche bei uns im Rüttimattquartier waren.