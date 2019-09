Über 370‘000 Menschen werden in der Schweiz von ihren Angehörigen und Freunden betreut. Die zunehmende Anzahl pflegebedürftiger Familienmitglieder stellt hohe Anforderungen an die körperlichen, psychischen und geistigen Fähigkeiten der Betreuenden. Seit einigen Jahren organisiert das SRK Kanton Solothurn zur Unterstützung bei dieser anspruchsvollen Arbeit einen Zyklus für pflegende Angehörige.

Ausgewiesene Fachpersonen informieren an 14 Abendveranstaltungen über Rollenveränderungen, die Bedeutung der Biographie, Pflege-, Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten, Umgang mit Menschen, welche an einer Demenz leiden, organisatorische und finanzielle Aspekte, etc. Zudem bietet der Zyklus praktische Abende an, welche sich den alltäglichen Herausforderungen wie der Immobilität, Inkontinenz, Ernährung und Körperpflege widmen. All diese Informationen und konkreten Anleitungen bieten Hilfestellungen, zeigen Entlastungsmöglichkeiten auf und stärken so die pflegenden Angehörigen in ihrer anspruchsvollen Aufgabe. Die Abende bieten ebenfalls Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen.

„Diese Einblicke in die verschiedenen Themen geben mir viel Sicherheit und die kleinen praktischen Hilfestellungen erleichtern mir den Alltag. Ich bekam zudem Tipps, wie ich meine Energie wieder aufladen kann.“

Kursteilnehmer aus dem letzten Jahr.

Der Zyklus des SRK Kanton Solothurn «Angehörige betreuen und pflegen» startet am Donnerstag, 24. Oktober 2019 in Olten und am Montag, 28.Oktober 2019 in Solothurn. Die Themenabende finden alle zwei Wochen von 19 bis 21 Uhr im Kurslokal des Roten Kreuzes, in Solothurn beziehungsweise in Olten statt. Der Besuch des gesamten Zyklus kostet 140 Franken.

Information und Anmeldung:

SRK Kanton Solothurn

Regionalstelle Solothurn, Dornacherplatz 7, Solothurn

T 032 622 38 29, bildung@srk-solothurn.ch

Regionalstelle Olten, Ringstrasse 17, Olten

T 062 207 02 55, bildung@srk-solothurn.ch

www.srk-solothurn.ch/bildung