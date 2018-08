Das Fricktaler Radsportteam BNP-Costelo-StandCycle, das in diesem Jahr bereits mit schönen Erfolgen im In- und Ausland unterwegs war mit geringstem Budget, geht mit einer Crowdfounding Aktion einen zusätzlichen Weg und sucht Sponsoren und Gönner.

Ausdauer, Selbstdisziplin, Fairness, Teamgeist - wie und wo werden diese wichtigen Werte und Sozialkompetenzen vermittelt? Am besten durch den Sport.

In der heutigen schnelllebigen Zeit ist vieles nur noch auf "junge" Sportler ausgerichtet, was auch zu befürworten ist. Aber mit 24 Jahren, falls der sportliche Durchbruch nicht gelungen ist, gehört man schon zum „alten Eisen". Bereits in diesem Jahr konnte das Radrennteam BNP-Costelo-StandCycle mit dem Projekt junge Fahrer, aber vorwiegend auch solche die erst spät zum Radsport gefunden haben, Comebacks geben, oder nach dem Nachwuchsbereich keine Perspektiven hatten, mit geringstem Budget schöne Erfolge feiern bis hin zu Einladungen an Profi UCI Weltverbandsrennen mit TV-Liveübertragung.

Durch eine Crowdfounding Aktion möchte das Team 2019 noch etwas höher hinaus, ihren motivierten Sportler soll eine verbesserte Plattform für noch mehr Erfolge bekommen.

Das Jahr 2019 planen die ehrenamtlichen Teamverantwortlichen mit 14 Athleten (10 Schweizer (davon 8 Aargauer), 2 Kosovaren, 1 Deutscher und 1 Eriträer), die ein familiäres sowie professionelles Umfeld erhalten sollen mit einem tollen Rennprogramm.

Das Team ist wirklich froh um jeden Gönner und Sponsoren Beitrag und bietet dafür auch verschiedene absolut faire Gegenleistungen.

Alle Infos zur Crowdfounding Aktion, die für Aargauer Radrennfahrer zukunftsweisend ist, finden Sie hier:

https://ibiy.net/EliteRadsportteam