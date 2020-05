Das Naturschutzgebiet Verenaschlucht und Einsiedelei St. Verena

Die Gesellschaft der Einsiedelei St. Verena (GESV) kümmert sich mit Rat und Tat um die Kulturdenkmäler in der Einsiedelei und entlastet damit die Bürgergemeinde. Bis anhin standen vor allem die Kulturgüter im Mittelpunkt des Interesses. Wenig Beachtung fand der prächtige englische Landschaftsgarten, welchen die Förster der BGS pflegen.

2008 hatte die Bürgergemeinde als Besitzerin beschlossen, den Waldpark Wengistein zu sanieren. Dank der Hilfe des Lions-Club Solothurn werden nun Spielplatz, Weiher und Wegnetz saniert. Weshalb dieser Aufwand?

Erst der Transport mit der Eisenbahn ermöglichte die Verwendung von Kohle. Vorher war Holz bei uns der einzige Energieträger. Dafür wurden ganze Wälder gerodet. Beim Bau der Eisenbahnen wurden ganze Eichenwälder für Eisenbahnschwellen abgeholzt und mit schnell wachsenden Fichten aufgeforstet. Diese sind in Stürmen viel weniger widerstandsfähig, was Förster bis heute beschäftigt. Zum Dank für das konsequente Aufforsten des Waldes erhielt Oberförster Georg Scherer in der Einsiedelei eine Gedenktafel. Die Bedeutung des Waldes in unserer Zeit wird vermutlich nur noch von Herrn Bolsonaro bestritten.

75% aller Infektionskrankheiten werden von Wildtieren auf Menschen übertragen. Durch das Abholzen der Wälder verlieren die Wildtiere alle Rückzugsmöglichkeiten. Der WEF-Gründer Klaus Schwab will in den nächsten zehn Jahren eine Billion Bäume pflanzen lassen. Ein Baum kann 12,5 kg CO2 aus der Luft binden. Erfahren Sie mehr an unseren Führungen: www.einsiedelei.ch

Marie-Christine Egger, Gründerin GESV, freischaffende Stadtführerin