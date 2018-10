Am Donnerstagnachmittag sind wir mit 22 Spieler und Spielerinnen in das nahegelegene Lörrach (DE) gefahren, um uns vier Tage intensiv auf unser alljährliches Matinéekonzert vorzubereiten. Die Vorfreude auf das Lager war den Spielern ins Gesicht geschrieben. In der Jugendherberge angekommen konnten wir die Zimmer beziehen und die Proberäume einrichten. Danach übten wir auch schon in den einzelnen Registern die neuen Konzertstücke ein. Eifrig und voller Elan wurden die Stücke geprobt. Trotz der aufgelockerten Stimmung unter den Registerleitern und Spielern war die Konzentration hoch. Erst am Freitagnachmittag stand die erste Gesamtprobe auf dem Programm. Um 14:30 Uhr ging es ab ins Bowlingcenter. Abends führten wir eine letzte Registerprobe durch. Nicht nur Musik war angesagt - bevor wir uns dann müde ins Bett warfen, lachten und argumentierten wir beim Spiel „Werwölfe“ nochmals, was das Zeug hielt.

Am Samstag setzten wir in den Gesamtproben das Gelernte der beiden Tage zusammen. Es war deutlich zu hören, dass bereits intensiv an diesen Stücken geprobt wurde. Zur Auflockerung spielten wir später alle ein Fussballspiel.

Abendverpflegung gab es in Form eines Grillplausches, gefolgt von einem interessanten Spieleabend. Valentin Oeschger der «Entertainer» ist für seine Ideen bekannt. Bei den Aufgaben, die wir im Team bewältigen mussten, kam der Spassfaktor nicht zu kurz. Am Sonntag mussten wir die Zimmer bereits wieder räumen und auf Vordermann bringen, dann übten wir die Konzertstücke weiter. Nach dem Schlusswort unseres Dirigenten Tobias Zwicky reinigten wir den letzten Proberaum. Das Lager war ein super Event, in dem wir alle musikalisch profitierten. Auch die neuen Mitglieder wurden so richtig ins Team integriert. Jetzt freuen wir uns, das Gelernte am Sonntag, 18. November, um 10:30 Uhr in der Turnhalle Gansingen auf die Bühne zu bringen.

Pascal Steinacher, Gansingen, Percussion