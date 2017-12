PA/Techn. Leiter NWSV Magnus Döbeli und Techn. Leiter SWSV Rogivue Stéphane Organisierten zusammen ein tateloses Trainingslager mit Unterstützung einem kompetenten Stab.

51 Nachwuchsschwinger von den Jg.01/02/03 erlebten währen 4 Tage und 3 Nächte im Forum in Sumiswald Sportintensive Tage. Im Vordergrund stand das Schwingen im Schwingkeller vom SK Sumiswald. Polysportives Training, Hallenbad, Kegeln, Bogenschiessen standen Abwechslung weise auf dem Programm. Techn. Leiter Jungschwinger Schuwey Jérémy von Fribourg leistete als Übersetzer hervorragende Arbeit. Einen Eindrücklichen Vortrag hielt Thomas Notter am Freitagabend über seine Eindrücke vom ENST in Aarburg. Ihr grosses Jahr wird 2018 mit dem ENST in Landquart am 26.08.2018.

Am Samstagmorgen kamen die Jungschwinger in den Genuss eines Intensiven Schwingertrainings mit den Gasttrainern Alpiger Nick, Döbeli Andreas und Goettofrey Marc.

Foto: PA