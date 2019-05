Zum Thema „Frag doch de Zwingli!“ gestalteten die Konfirmandinnen und Konfirmanden der Reformierten Kirchgemeinde Oensingen-Kestenholz im April einen historisch fundierten, tiefgründigen und zugleich humorvollen Konfirmationsgottesdienst mit musikalischen und szenischen Darbietungen zur Geschichte der Zürcher Reformation um Huldrych Zwingli. In der Feier begegnete man anlässlich des diesjährigen 500-Jahr Jubiläums Gestalten wie der Äbtissin Katharina von Zimmern, dem Täufer Klaus Hottinger und natürlich auch dem Ehepaar Zwingli höchstpersönlich, die den sie interviewenden Reportern Red und Antwort standen. Mit überraschender Leichtigkeit wurde auch die Frage behandelt, was denn nun der Unterschied zwischen Zwinglis und Luthers Abendmahlsverständnis ist und inwiefern das die reformierte Denkweise noch heute beeinflusst. Die gelungene Feier wurde mit einem Apéro vor der Reformierten Kirche Oensingen abgerundet. Die Konfirmation ist eine von mehreren Veranstaltungen, die die Reformierte Kirchgemeinde im Jahr 2019 thematisch auf den Spuren Zwinglis auf‘s Reformationsjubiläum abstimmt, darunter ein Gemeindeausflug am 31. August nach Zürich und das Kirchenfest Mitte September am Bettagssonntag.