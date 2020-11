Das digitale Zeitalter für einen Menschen wie mich

Der Blick auf Füllinsdorf von einem Restaurant in Frenkendorf

Ja so gehe ich in den Wilden Mann zum Essen einmal in der Woche. Und jetzt sitze ich zu Hause, um zu sehen, ob es möglich ist in der bz wie früher einen Kommentar mit einem Bild zu machen. Ständig heisst es, das geht nicht und das auch nicht. Dies vor allem betreffend Passwörter. Also sage ich mir jetzt nur noch dies, je m'en fous. Vorbei von nun an etwas in meiner Zeitung Basellandschaftliche Zeitung betreffend meinem Ort Frenkendorf zu schreiben,