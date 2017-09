Für die Ersatzwahl ans Bezirksgericht stehen zwei valable Kandidaten zur Auswahl. Ich empfehle Ihnen Urs Herzog (FDP). Seit bald 40 Jahren kennen ich ihn als Nachbarn. In dieser langen Zeit lernte ich Urs Herzog in verschiedenen Funktionen kennen, unter anderem als Feuerwehrkollegen, Fasnächtler, Bootfahrer, Schulpfleger (mit Ressort Finanzen und Informatik) oder Einwohnerratskollegen. In vielen, zum Teil intensiven Gesprächen konnte ich seine Einstellungen und Grundhaltungen erfahren, ohne immer gleicher Meinung zu sein. Ich schätze seine Fähigkeit, Situationen rasch einzuschätzen und prägnante Aussagen zu machen. Seine langjährige berufliche Tätigkeit als Energiefachmann in einem weltweit tätigen Konzern und die damit verbundene unternehmerische Verantwortung haben ihn nachhaltig geprägt. Trotzdem blieb Urs Herzog ein umgänglicher Mensch, mit grossem Engagement für das Ferienhaus Salomonstempel und neuestens im OK Stadtfest 2019. Im Schlauchboot auf wilden Wassern schätze ich sein gutes Auge für die Strömung und die sichere Hand am Steuer. Ich bin überzeugt, dass Urs Urs Herzog auch seine neue Aufgabe am Bezirksgericht seriös anpacken und mit Überzeugung meistern wird. Schenken Sie ihm Ihr Vertrauen und schreiben Sie wie ich auf den Wahlzettel „Urs Herzog“! Danke!



Herbert Meier, Einwohnerrat, Brugg