Die glp Ortspartei bedankt sich ganz herzlich bei der Wettinger Bevölkerung für das unglaubliche Wahlresultat. Unser Ziel war es, einen dritten Sitz im Einwohnerrat zu ergattern. Am Schluss waren es vier. Die bisherigen Einwohnerräte Orun Palit und Ruth Jo. Scheier wurden sehr gut wiedergewählt. Neu schafften auch Manuela Ernst und Yvonne Hiller den Sprung in den Einwohnerrat. Die glp konnte ihren Wähleranteil in Wettingen auf fast 7.3% verdoppeln. Wir gingen mit dem Slogan „Mehr glp für Wettingen“ in den Wahlkampf und die Wettinger Bevölkerung hat uns eindrücklich unseren Wunsch erfüllt. Für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns sehr. Wir werden uns für eine nachhaltige Entwicklung in Wettingen einsetzen, wobei soziale, wirtschaftliche und ökologische Ziele gleichermassen berücksichtigt werden sollen, und wir wollen sicherstellen, dass die Gleichstellung von Mann und Frau und aller Familien- und Lebensmodelle sowie die Chancengleichheit selbstverständlich werden. Eine intakte Umwelt und gesunde Finanzen sind die Basis zur Wahrung unseres Wohlstandes in Wettingen. Damit sich auch unsere Nachkommen in ihrem Leben frei entfalten können, stehen wir in der Pflicht, ihnen weder ökologische noch finanzielle Altlasten zu hinterlassen. Die glp wird sich wieder mit neuem Elan für die Wettinger Bevölkerung in den nächsten vier Jahren einsetzen.

Orun Palit, Präsident, glp Wettingen