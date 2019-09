Rund 90 landwirtschaftliche Fahrzeuge haben am Samstag, 7. September, am Traktoren-Treffen in Bellach teilgenommen. Das Wetter hat mitgespielt, die Stimmung war gut und der Corso hat entlang der Strecke einige Schaulustige angezogen. Das alles wäre ohne die unkomplizierte Unterstützung vieler Helfer, Sponsoren und dank der Möglichkeit, das Areal der Egger AG benützen zu dürfen, gar nicht möglich gewesen. Ein Dank geht aber vor allem auch an die Teilnehmer und die Besucher. Gestärkt durch so viele schöne Begegnungen macht sich das OK schon bald wieder an die Planung des nächsten Treffens, welches voraussichtlich 2021 stattfinden wird.