Dank, Abschied und ein Neustart im Wurzelnäscht

Wechsel in der Chefetage der Waldspielgruppe

Jeweils am letzten Donnerstag im Waldspielgruppenjahr der Waldspielgruppe Wurzelnäscht gestalten wir Waldfrauen immer etwas besonders. Die Waldkinder der Morgen- und der Nachmittagsgruppe verbringen den Morgen gemeinsam im Wald. Wir spielen zusammen, essen Zmittag und bei Kaffee und Kuchen lassen wir gemeinsam mit den Eltern das Waldjahr ausklingen. In diesem Jahr luden wir zusätzlich den alten und den neuen "Waldmeister" zu uns ins Wurzelnäscht ein.

Vor rund 15 Jahren hatten drei Frauen aus Wölflinswil das Bestreben, eine Waldspielgruppe zu eröffnen. In unserem damaligen Förster Werner Habermacher fanden wir ein Gegenüber, der von der Idee genauso begeistert war wie wir. Ihm verdanken wir sehr viel, er hat uns den Waldplatz im Junkholz angeboten, hatte immer ein offenes Ohr für Ideen und Projekte unsererseits und stellte uns das Forstmagazin für eiskalte Winterznünis zur Verfügung. Er stand uns mit Rat und Tat zur Seite und steckte uns mit seiner Begeisterung für den Wald und seine Bewohner immer wieder an. Wir sind sehr dankbar für das Wohlwollen und die unkomplizierte Zusammenarbeit. Anfang dieses Jahres ging Werner Habermacher als Förster in Pension und machte für seinen Nachfolger, Jeremias Boss Platz.

Da Werner Habermacher nun kein Waldmeister mehr ist, kann er sich seiner zweiten Leidenschaft, den Bienen, mit ganzer Aufmerksamkeit widmen. Deshalb schenkten wir Waldfrauen ihm als Dankeschön ein T-Shirt mit der Aufschrift "BienenKönig". Herzlichen Dank Werner für die bäumige Zeit!

Gleichzeitig begrüssten wir den neuen Waldchef mit einem, seinem neuen Amt entsprechenden Shirt. Dank dem Schriftzug "WaldBoss" ist nun alles geklärt! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Jeremias und sind überzeugt, dass er uns und unsere Arbeit mit den Waldkindern im Wurzelnäscht genauso unterstützen wird, wie sein Vorgänger! Herzlich Willkommen, Jeremias!

Wir haben die Zeit im Wald mit den Kindern sehr genossen, haben gespielt, gelacht, getröstet, entdeckt, gegessen, gebastelt und spannende Waldgeschichten gehört. Wir Waldfrauen haben erlebt, wie aus noch bangen Waldzwergen, selbstbewusste und starke Waldkinder wurden. Das ist toll und freut uns riesig!

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge lassen wir nun einige ziehen, welche nach den Ferien mit dem Kindergarten starten.

Wir wünschen ihnen neue, spannende Abenteuer, lustige Geschichten auf den neuen Wegen und ganz viel Waldkraft, wenn es mal etwas schwierig wird.

Auf alle Waldkinder warten nach den Sommerferien bestimmt wieder ganz viele tolle Waldabenteuer. Es gibt neue Freundschaften zu schliessen, alte Wege neu zu gehen, sich Fremdes vertraut zu machen, neue Verstecke zu finden und den neuen Waldzwergen Sicherheit zu geben. Auf all das und noch vieles mehr freuen wir uns!

Ein Dank gilt auch den Eltern für das geschenkte Vertrauen.

Im August 2019 sind noch einige wenige Plätze frei. Wer also Lust hat, das Wurzelnäscht kennenzulernen, findet die nötigen Infos unter www.wurzelnaescht.ch.

Bis bald im Wald!