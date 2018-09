Über das Wochenende vom 6. und 7. Oktober findet in Rheinfelden wiederum der traditionelle Herbstmarkt statt. Die CVP freut sich, dieses Jahr mit einer „Risotto-Beiz“ daran teilzunehmen. Diese wird durch die Bezirkspartei und einigen Helferinnen und Helfer betrieben. In der schönen Scheune am Maiengässli 1 (neben der Brockenstube) werden den Besucherinnen und Besuchern drei verschiedene Risotti serviert: ein CVP-Rüebli-Risotto, ein weisser Parmesan-Risotto direkt aus dem Parmesanlaib geschöpft und ein Steinpilz-Safran-Risotto. Dazu gibt es einheimischen Wein aus Rheinfelden und als Nachtisch, passend zur CVP, Rüeblitorte.



Am Samstagnachmittag wird zudem unsere Ständeratskandidatin und Kantonspräsidentin Marianne Binder bei uns in Rheinfelden sein. Nützen Sie die Gelegenheit, um Marianne kennen zu lernen. Die CVP freut sich, viele mit ihren Risotti verwöhnen zu können.



Alfons P. Kaufmann,

Grossrat und Präsident CVP Bezirk Rheinfelden