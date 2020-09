CVP-Risottobus in Zeiningen mit grossem Schuhwettbewerb

Letzten Donnerstag hielt der Risottobus der CVP-Bezirkspartei gegenüber dem Volg in Zeiningen. Visavis sorgte der erst kürzlich neu ausgebaute Mitteldorfplatz am Möhlinbach mit seinem schönen Brunnen für ein angenehmes Ambiente. Die Bezirkspartei spendierte der Zeininger Bevölkerung den mittlerweile bereits legendären Rüeblirisotto nach Rezept von Alfons P. Kaufmann und die CVP Zeiningen den Wein dazu. Zeiningen ist bekannt für seinen exzellenten Wein, welcher hier In der Region angebaut und verarbeitet wird.

Es wurde über die kommenden Abstimmungen und Corona-Bestimmungen diskutiert, aber Gesprächsthema Nummer 1 war dieses Mal die Schuhmode. Bei einem Wettbewerb sollten die Besucher den Kandidierenden die richtigen Schuhe zuordnen. Dabei war es auch für die Kandidierenden vor Ort spannend zu sehen, welches Paar nach Meinung der Wettbewerbsteilnehmer am besten zu ihnen passt. Der Wettbewerb reist von nun an bis Ende der Wahlen mit dem Risottobus mit. Zu gewinnen gibt es regionale Erlebnisse. Preise sind ein Dinner in der Krone Möhlin sowie ein Eintritt in den Parkressort Rheinfelden und in die Himalaya Salzgrotte in Stein. Die Gewinner werden nach den Wahlen ermittelt.

Alfons P. Kaufmann