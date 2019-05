Am 7. & 8. September 2019 findet in Schinznach bei der Schinznacher Baumschulbahn SchBB und dem Gartencenter Zulauf zum erstenmal das "GROSSBAHNFEST" statt. Eine internationale Modellbahnaustellung für Gross- und Gartenbahnen mit 45mm Spurweite dem sogenannen Massstab "G" oder "IIm". Dafür reisen Austeller, Produzenten und Hersteller aus halb Europa an.

Das "GROSSBAHNFEST" soll neben dem Fachpublikum aber auch Gartenbahn-Einsteiger und neugierige nach Schinznach locken. Die Ausstellung wird vom 2018 in Basel gegründeten "Verein Grossbahnfest" organisiert und ist Hersteller- und Händlerunabhängig. Bewusst verzichtet wird auf einen Eintritt zur Veranstaltung. Um das "Grossbahnfest" langfrisitig zu etablieren und auf eine gesunde finanzielle Basis zustellen wurde nun eine Crowdfunding gestartet.

Informationen dazu gibt es hier:

https://www.lokalhelden.ch/grossbahnfest-2019

Weitere Informationen zum Fest unter:

www.grossbahnfest.ch