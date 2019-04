Die Gemeinde Balsthal nimmt in diesem Jahr zum vierten Mal am Bewegungsprogramm "schweiz bewegt" teil.

01.Mai bis 02.Juni

Den ganzen Monat Mai wird in vier Kategorien "die bewegteste Gemeinde der Schweiz auserkoren", dafür hat das OK in der Gemeinde Balsthal an verschiedenen Standorte Plakate mit einem QR-Code Installiert.

Standorte:

Sporthalle Haulismatt & Rainfeld, Tennishalle Moos, Sporthus Balsthal, Armbrustschützenhaus St. Wolfgang, etc...

weitere Infos. /Standorte unter: https://www.coopgemeindeduell.ch/gemeinden/balsthal-364#news

Bewegungs Weekend 25./26.Mai

Am 25. und 26.Mai stehen allen Interessenten 34 Angebote von Vereinen, Privatpersonen oder Firmen zur sportlichen Betätigung zur Verfügung. Hierzu laden wir auch alle Nachbarsgemeinden zum aktiven Mitmachen ein. (Kostenlos)

Für alle Alterskategorien steht an diesem Wochenende ein sportliches Programm bereit.

Basketball, Hüpfburg und Fahrradparcours

Für die Kinder stehen am Wochenende zwei Hüpf/Ballburgen bereit welche zum austoben einladen, für die älteren Kinder gibt es Basketball, Yoga. Am Sonntag dürfen die Kinder auf dem Fahrradparcours der Kantonspolizei Solothurn ihr können zeigen, oder auf eine geführte MTB Tour mit Koni Grolimund gehen.

Bowling und Badminton in der Tennishalle Moos:

Auch für die ältere Generation ist gesorgt. Ob eine Schnupperstunde im Nordic Walking, Schwimmen im Freibad, Bowling, Badminton in der Tennishalle Moos ermöglichen sich altersgerecht zu bewegen und sich fit zu halten.

Viele weitere Bewegungsangebote stehen während diesen zwei Tagen zusätzlich zur Verfügung:

Ob spannende Spiele rund um den Basketball, Pilates, Piloxing, oder eine geführte Mountain-Bike/ Rennradtour, oder ein Postenlauf auf dem Vita-Parcours ist möglich. Hundebesitzer können eine Robidog-Tour mit Ihrem Hund absolvieren und so ebenfalls Bewegungsminuten sammeln.

Diverse neue Sportarten und Angebote:

Fitbox, 4Streatz, Yoga, Haidong Gumbo, E-Biketour, Bike for Kids, Indoor- Cycling.

Für das leibliche Wohl:

Für die Festwirtschaft, welche bei der Haulismatt eingerichtet wird, konnte der Karatesportverein Balsthal als Organisator gewonnen werden. Er wird dafür sorgen dass nach den sportlichen Aktivitäten auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt.

Das detaillierte Programm der Balsthaler Bewegungstage kann unter www.balsthal.ch eingesehen werden