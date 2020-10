Das Wasser und die Wirtschaft finden ihren Weg, wenn………………

Das Wasser findet seinen Weg, wenn wir keine Barrieren bauen. Genauso finden unsere KMU’s und das Gewerbe ihren Weg, wenn die Behörden ihnen nicht zu viele Steine in den Weg legen. In Rekordtempo werden von Bundesbern und den Kantonen neue Regulationen in Kraft gesetzt – es werden immer mehr.

Wir brauchen im Grossen Rat in Aarau vermehrt Köpfe und Persönlichkeiten wie Christoph Häusermann, die sich für eine Mischung von gesunden Spielregeln und Innovation einsetzen. Auch die Wirtschaft muss sich bewegen können. Wer möchte auf seinen Arbeitsplatz, auf Lehrstellen für unsere Jugendlichen und auf Steuermittel für unsere Schulen und unsere Infrastruktur verzichten? Unsere Zukunft ist nicht selbstverständlich – wir müssen sie selbst gestalten und Sorge zu unseren Lebensgrundlagen tragen.

Christoph Häusermann kennt die Herausforderungen von Klein- und Mittelbetrieben aufgrund seiner eigenen erfolgreichen beruflichen Tätigkeit. Er ist im Seetal verwurzelt und dank seiner mehrjährigen Tätigkeit als Gemeinderat von Meisterschwanden im öffentlichen Leben sehr gut verankert.

Sehr gute Gründe, um Christoph Häusermann in den Grossen Rat zu wählen. Wir brauchen neue Kräfte in Aarau mit viel Potential, die sich aktiv für unseren Staat und unsere Gesellschaft einsetzen. Die Wirtschaft sind wir alle. C. Häusermann verdient unsere volle Unterstützung.