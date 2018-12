Seniorenfeier im Dezember

hg) Am ersten Donnerstag im Dezember werden alle Christkatholiken im Pensionsalter herzlich zu einer Andacht mit anschliessendem Mittagessen im Pfarrhof eingeladen. In diesem Jahr sind wiederum einige der Einladung gefolgt. Mit der Andacht, geleitet von Simon Huber, wurden die Gäste feierlich in den heutigen Tag eingestimmt. Eva Frei und Gaby Hasler empfangen die Gäste im schön dekorierten Saal im Pfarrhof.

Zusammen mit Simon Huber servieren sie eine cremige Suppe, danach wurden verschiedenen heissen Würsten angeboten. Kaffee und assortierte Fruchtwähen runden das Menu ab. Zwischen durch wurden kurz Geschichten und Backweisheiten für gutes Gelingen der Weihnachtsguetzli vorgelesen wie auch Gedichte vorgetragen.