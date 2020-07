Chorfest der Vindonissa Singers

Anfang April waren wir noch voller Hoffnung, dass wenigsten das Konzert vom 6. Juni stattfinden kann. Leider wissen wir unterdessen aber alle, was dieses Virus weltweit angerichtet und wie es unser Leben beeinflusst hat. Die Auswirkungen für die Vindonissa Singers im Speziellen waren sehr unerfreulich, mussten wir doch beide Konzerte absagen.

Vor einigen Monaten haben wir die Dägerli-Waldhütte für unser Chorfest vom 20. Juni reserviert. Dank den zwischenzeitlichen Lockerungen des Bundesrates war es nun wieder möglich, ein privates Fest zu organisieren. Wir freuten uns riesig auf das Wiedersehen. Eine Gruppe der Singers versammelte sich bereits am Nachmittag, bei schönstem Wetter, zur gut 2-stündigen Wanderung. Tour-Leiterin Eveline führte uns auf einem Rundgang ab der Waldhütte der Reuss entlang nach Gebenstorf - Birmenstorf – Mülligen – und wieder zurück zur Waldhütte. Durch den tagelangen Regen waren gute Schuhe von Vorteil. Die andere Hälfte der Singers erwartete uns bereits sehnsüchtig am Lagerfeuer. Wir genossen den kaltgestellte Apéro und wechselten über in den gemütlichen zweiten Teil des Abends.

Wegen Corona wurde dieses Jahr auf ein Salat-, Fleisch- und Dessertbuffet verzichtet. Jedes Mitglied war selber für sein Essen verantwortlich. So füllte sich der Grillrost auf der heissen Glut schnell mit den verschiedenen Spezialitäten. Durch das für diesen Samstag kurzzeitige Zwischenhoch mit milden Temperaturen konnten wir die Tische im Freien platzieren. Was hatten wir für ein Wetter-Glück heute!

Nach dem Essen war es soweit und wir mussten uns von Sabrina verabschieden. Mit einem weinenden Auge, einem Gutschein von Baby Rose und einem mit den Unterschriften der Singers verzierten Sonnenschirm bedankten wir uns für ihr Engagement und die gemeinsame intensive Zeit mit den vielen berührenden und unvergesslichen Konzerten. Mit den von Sabrina gesponserten Getränken prosteten wir ihr zu und wünschen für die bevorstehende Mutterschaft nur das Beste. Sabrina wir danken auch an dieser Stelle herzlich für deinen Einsatz.

Der plötzlich einsetzende Regen schien den ganzen Zauber dieses besonderen Tages zu zerstören. Doch die Waldhütte bot guten Schutz vor Regen und Kälte und wir durften weiterhin einen gemütlichen Abend geniessen. Herzlichen Dank an die Organisatorinnen Franziska und Eveline.

Um nach dieser langen «Durststrecke» doch noch etwas In Übung zu bleiben, organisierte der Vorstand zwei OpenAir-Chorproben im Amphitheater. Die erste Probe vom 17. Juni fiel leider buchstäblich ins Wasser, aber die zweite vom 24. Juni und zugleich die letzte mit Sabrina Sgier, konnten wir bei herrlichstem Sommerwetter durchführen. Es war ein wunderbares Erlebnis und somit ein kleiner versöhnlicher Abschluss des 1. Chor-Halbjahres 2020.

Nun wünschen wir Ihnen allen einen wunderbaren, sonnigen und coronafreien Sommer.

Doris Hirt